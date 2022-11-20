Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Высота900 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Материалметалл, дерево
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Лофт-1
Стул Лофт-2
Стул Лофт-3
Стул Лофт-4
Стул Лофт-11 Н
Стул Лофт-11 барный
Стул Лофт-11 Н барный
Стул Лофт-11 М барный
Стул Лофт-11 НМ барный
Стул Лофт-12 барный
Стул Кроссбэк с желтой подушкой
Стул пластиковый Cross, бежевый
Стул Кроссбэк, черно-красная патина
Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый
Стул Кроссбэк, светлый орех
Стул Кроссбэк, береза/ черный
Стул Кантри морилка венге, сиденье кожзам SPACE BROWN
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло