Характеристики товара
Описание
Стекло в комплекте
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Высота900 мм
- Мощность220 Вт
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
