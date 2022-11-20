Характеристики товара
Описание
Цены указана за стол минимально доступного размера, керамогранит серии - стандарт.
Основные характеристики
- Ширина800/1200 мм
- Длина800/1200 мм
- Материал столешницыкерамика
- Материал подстольяметалл
Цены указана за стол минимально доступного размера, керамогранит серии - стандарт.
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