Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина460 мм
- Высота1050 мм
- Вес5.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветбежевый
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