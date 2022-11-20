1 коробка / 4 шт.
Габариты: 70*43*52
Вес брутто: 20
Обьем: 0,190
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный
Стул Eames W белый
Стол складной Натали белый
Секция-полубанкет 2 местная - золото, ромб красный
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ панама
Диван пластиковый Lily
Диван пластиковый Vela Basic
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ лед
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ лед
Стул Spoon горчичный
Стул Кавагоэ серый, черный
Стул Кавагоэ мятный, белый
Стул Кавалла желтый, черный
Стул Кавалла голубой, белый
Стул Казатин красный
Стул Казатин белый
Стул Казатин бук
Стул Кавалла венге
Стул Казатин бежевый