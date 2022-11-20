Стул Frankfurt бирюзовый

9 оценок

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Стул Frankfurt бирюзовый

4.6
4 990 ₽5 990 ₽
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Стул Frankfurt бежевый
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 4 шт.

Габариты: 70*43*52

Вес брутто: 20

Обьем: 0,190

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес4.5 кг
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияКитай

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