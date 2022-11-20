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Кресло Swing, черный/ винный

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Стул серый, на полозьях

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота765/825 мм
  • Ширина650 мм
  • Глубина590 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветчерный, красный

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