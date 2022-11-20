Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота765/825 мм
- Ширина650 мм
- Глубина590 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Цветчерный, красный
Заполните форму, и мы отправим письмо, если цена снизится
Кресло Swing, белый/ светло-серый
Стул Safir, велюр светло-серый
Стул Safir, велюр тёмно-серый
Стул Turin, светло-серая рогожка с чёрными ножками
Кресло Бюрократ, спинка сетка красный/ сиденье черный
Кресло Бюрократ, спинка сетка синий/ сиденье черный
Кресло Бюрократ, спинка сетка черный/ сиденье черный/ крестовина хром
Стул Диаманте-люкс, Katania Koriza
Стул Диаманте-люкс, Pluton 101
Стул Диаманте-релакс, Pluton 101
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Хит 20мм - золото, арш темно-коричневый
Стул Хит 25мм - серебро, велюр серый
Стул Вито, Candy Sunny (хром)