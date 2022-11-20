Характеристики товара
Описание
Современный светодиодный светильник из серии True. Лаконичный светильник состоит из светодиодной ленты мощностью 36 Вт и металлического каркаса в виде круга. Лента имеет силиконовую оболочку для более мягкого и равномерного рассеивания света. Источник освещения плавно свисает с разных сторон корпуса, создавая воздушный и уникальный образ. Общая длина светильника составляет 70 см, что позволяет охватить 20 м² площади для освещения комнаты. Данная модель с лёгкостью дополнит любой интерьер в современном стиле.
- Площадь освещения 20 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 36 Вт.
- Общая мощность светильника 36 Вт.
Основные характеристики
- Высота1350 мм
- Ширина600 мм
- Длина600 мм
- Материалметалл, силикон
- Цветбелый, черный