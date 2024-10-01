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Светильник подвесной V10754-1P Levi

Артикул: CH-066-740
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современный подвесной светильник в классическом стиле. Оригинальный и лаконичный дизайн в металлическом каркасе с хрустальным плафоном. В качестве источника света можно использовать лампы накаливания или LED с цоколем Е14. Вся конструкция надежно крепится на планку. Данная модель станет отличным дополнением для кухни, холла или гостиной. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина110 мм
  • Глубина110 мм
  • Высота2230 мм
  • Мощность40 Вт
  • ЦокольЕ14
  • Цветпрозрачный, хромированный

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