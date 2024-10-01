Характеристики товара
Описание
Современный подвесной светильник в классическом стиле. Оригинальный и лаконичный дизайн в металлическом каркасе с хрустальным плафоном. В качестве источника света можно использовать лампы накаливания или LED с цоколем Е14. Вся конструкция надежно крепится на планку. Данная модель станет отличным дополнением для кухни, холла или гостиной. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина110 мм
- Глубина110 мм
- Высота2230 мм
- Мощность40 Вт
- ЦокольЕ14
- Цветпрозрачный, хромированный