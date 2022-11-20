Характеристики товара
Описание
Лаконичный потолочный светильник из коллекции Alina выполнен в стиле модерн. Три плафона округлой формы с дизайном в виде сетки на металлическом основании будут эффектным дополнением в любом помещении. Такой поточный светильник прекрасно подойдет в интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.
- Площадь освещения 8 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 3
- Тип цоколя GU10
- Мощность лампы 50 Вт.
- Общая мощность светильника 150 Вт.
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 89*24*30
Вес брутто: 2,3
Объем: 0,064
Основные характеристики
- Высота1370 мм
- Ширина155 мм
- Длина880 мм
- Материалметалл
- Цветчерный