Товар в корзине. Перейти

Подвесной светильник V6000-3P Sheman

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подвесной светильник V5093-2P Lingdal
Подвесной светильник V5093-2P Lingdal
Следующий Подвесной светильник V6001-3P Sheman
Подвесной светильник V5093-2P Lingdal

Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник на штанге Sheman. Воздушные плафоны из матового стекла мягко рассеивают свет для комфортного освещения. Каркас золотого цвета выполнен из металла, конструкция надежно крепится к потолку с помощью планки. Плафоны разных размеров расположены на противоположных сторонах каркаса, создают образ равновесия и гармонии. Данная модель с высотой 94 см идеально подойдёт для комнат с высокими потолками.

  • Площадь освещения 12 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 3
  • Мощность лампы 30 Вт.
  • Общая мощность светильника 90 Вт.
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Ширина780 мм
  • Длина780 мм
  • Глубина200 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый, золотой

Другие товары из раздела современные светильники оптом

Подвесной светильник V6010-1P KlasterНастоящее фото товара Подвесной светильник V6010-1P Klaster, произведённого компанией ChiedoCover
9 99034
14 990 ₽Оптовая цена
6

Подвесной светильник V6010-1P Klaster

Подвесной светильник V6011-1P KlasterНастоящее фото товара Подвесной светильник V6011-1P Klaster, произведённого компанией ChiedoCover
9 99034
14 990 ₽Оптовая цена
12

Подвесной светильник V6011-1P Klaster

Подвесной светильник V6020-1P BaroccoНастоящее фото товара Подвесной светильник V6020-1P Barocco, произведённого компанией ChiedoCover
10 99016
12 990 ₽Оптовая цена
9

Подвесной светильник V6020-1P Barocco

Подвесной светильник V6021-1P BaroccoНастоящее фото товара Подвесной светильник V6021-1P Barocco, произведённого компанией ChiedoCover
10 99016
12 990 ₽Оптовая цена
12

Подвесной светильник V6021-1P Barocco

Подвесной светильник V6030-4P MiyaНастоящее фото товара Подвесной светильник V6030-4P Miya, произведённого компанией ChiedoCover
22 99015
26 990 ₽Оптовая цена
9

Подвесной светильник V6030-4P Miya

Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo Big, произведённого компанией ChiedoCover
от1 340
Оптовая цена
14

Накладной светильник Lightstar Rullo Big

Настоящее фото товара Торшер Lightstar Sesso, произведённого компанией ChiedoCover
от37 788
Оптовая цена
12

Торшер Lightstar Sesso

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Lightstar White, произведённого компанией ChiedoCover
198
Оптовая цена
13

Встраиваемый светильник Lightstar White

Настоящее фото товара Настольная лампа Lightstar Manti, произведённого компанией ChiedoCover
от11 849
Оптовая цена
10

Настольная лампа Lightstar Manti

Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo White, произведённого компанией ChiedoCover
от670
Оптовая цена
12

Накладной светильник Lightstar Rullo White

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подвесной светильник CIRQUE by Romatti , произведённого компанией ChiedoCover
от36 490
Оптовая цена
14

Подвесной светильник CIRQUE by Romatti

Подвесной светильник V6000-3P ShemanНастоящее фото товара Подвесной светильник V6000-3P Sheman, произведённого компанией ChiedoCover
23 69022
29 990 ₽Оптовая цена
9

Подвесной светильник V6000-3P Sheman

Подвесной светильник V6001-3P ShemanНастоящее фото товара Подвесной светильник V6001-3P Sheman, произведённого компанией ChiedoCover
22 99018
27 990 ₽Оптовая цена
6

Подвесной светильник V6001-3P Sheman