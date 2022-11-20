Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник на штанге Sheman. Воздушные плафоны из матового стекла мягко рассеивают свет для комфортного освещения. Каркас золотого цвета выполнен из металла, конструкция надежно крепится к потолку с помощью планки. Плафоны разных размеров расположены на противоположных сторонах каркаса, создают образ равновесия и гармонии. Данная модель с высотой 94 см идеально подойдёт для комнат с высокими потолками.
- Площадь освещения 12 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 3
- Мощность лампы 30 Вт.
- Общая мощность светильника 90 Вт.
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Ширина780 мм
- Длина780 мм
- Глубина200 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый, золотой