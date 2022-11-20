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Барный стул Токио, белый глянец - фото 1Барный стул Токио, белый глянец - фото 2

Барный стул Токио, белый глянец

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750/960 мм
  • Высота спинки210 мм
  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Вес7 кг
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Вес упаковки13.85 кг

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