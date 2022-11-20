Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750/960 мм
- Высота спинки210 мм
- Ширина360 мм
- Глубина360 мм
- Вес7 кг
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.14 м3
- Вес упаковки13.85 кг
Стул Ницца барный
Стул Элис полубарный мятный
Стул Элис полубарный темно-синий
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
Стул барный Флэш черный
Стул барный Libra зеленый
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
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Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Стул Кроссбэк, корица
Стул пластиковый Cross, темно-серый
Стул Кроссбэк, светлый орех
Стул Кроссбэк, береза/ темный орех
Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга
Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой