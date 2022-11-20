Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Высота до сиденья740 мм
- Ширина380 мм
- Глубина380 мм
- Вес5,8 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьядерево
- Цветзолотой
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Стул барный Мартин белый
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Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Орион черный
Стул барный Хай-Тек коричневый
Стул барный Хай-Тек белый
Стул барный Хай-Тек бежевый
Опора для стола П-образная, Темная
Опора для стола Дуга
Покрывало PPL-04
Комбинезон защитный
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Стол обеденный Денвер
Стол обеденный Ричмонд охра
Банкетка Гестия
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Барный стул Анкара голубой/ черный
Стул-кресло Венское с подушкой
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