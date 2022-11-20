Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалспандекс
- Плотность300 г/м²
- ДетскоеНет
- Вид чехладля стульев
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Чехол 11, журавинка
Новогодний колпак 03
Чехол 02, розовато-серый
Чехол 01, фиолетовый
Чехол 46, светло-желтый
Чехол 02 с прямой спинкой, серо-голубой
Чехол Е06 на стул Eames, зеленый
Чехол Е07 на стул Eames, бежевый
Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр серый
Чехол Е06 на стул Eames, синий
Подвесной светильник Dunas №3
Журнальный стол 50*50 Альба золото стекло черное
Консоль Таун 115*30 серебро
Пуф Drim, синий
Кресло Kron M, экокожа коричневая
Стул Chilli бежевый велюр/ черный каркас
Стул полубарный Turin чёрный с золотыми ножками
Стул Копенгаген пыльно-розовый бархат ножки под темное дерево
Барный стул Satearant черный полимер / темный мусс
Пуф Грейс с ящиком, велюр синий
Чехол 37
Чехол 05
Чехол 42, габардин бежевый
Чехол S-74
Спинка чехла с бантом, золотая
Чехол на стул 02
Чехол 33
Чехол на стул Frankfurt, елка, пыльная роза
Чехол на стул со спинкой CHILLY, бежевый
Чехол на стул 08 NEW спандекс