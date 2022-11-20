Товар в корзине. Перейти
Чехол на стул 08 - фото 1Чехол на стул 08 - фото 2Чехол на стул 08 - фото 3Чехол на стул 08 - фото 4

Чехол на стул 08

Артикул: CH-005-355
47 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чехол 01 из плотного спандекса
Чехол 01 из плотного спандекса
Следующий Чехол на стул 37
Чехол 01 из плотного спандекса

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалспандекс
  • Плотность300 г/м²
  • ДетскоеНет
  • Вид чехладля стульев
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты ткани

Чехол на стул 08 - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Чехол на стул 08 - ткань в цвете 1000-0001000-000
Чехол на стул 08 - ткань в цвете 1000-1071000-107
Чехол на стул 08 - ткань в цвете 1000-5131000-513
Чехол на стул 08 - ткань в цвете 1000-9051000-905
Чехол на стул 08 - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Чехол на стул 08 - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Чехол на стул 08 - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Чехол на стул 08 - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Чехол на стул 08 - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Чехол на стул 08 - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Чехол на стул 08 - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Чехол на стул 08 - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Чехол на стул 08 - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Чехол на стул 08 - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Чехол на стул 08 - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Чехол на стул 08 - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Чехол на стул 08 - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Чехол на стул 08 - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Чехол на стул 08 - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Смотреть полный каталог тканей
Сошьём чехол на стул на заказ

Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Чехол 11, журавинкаНастоящее фото товара Чехол 11, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол 11, журавинка

44
Новогодний колпак 03Настоящее фото товара Новогодний колпак 03, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Новогодний колпак 03

47
Чехол 02, розовато-серыйНастоящее фото товара Чехол 02, розовато-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол 02, розовато-серый

45
Чехол 01, фиолетовыйНастоящее фото товара Чехол 01, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена

Чехол 01, фиолетовый

45
Чехол 46, светло-желтыйНастоящее фото товара Чехол 46, светло-желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от450

Чехол 46, светло-желтый

40
Чехол 02 с прямой спинкой, серо-голубойНастоящее фото товара Чехол 02 с прямой спинкой, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол 02 с прямой спинкой, серо-голубой

37
Чехол Е06 на стул Eames, зеленыйНастоящее фото товара Чехол Е06 на стул Eames, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 285

Чехол Е06 на стул Eames, зеленый

43
Чехол Е07 на стул Eames, бежевыйНастоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 338

Чехол Е07 на стул Eames, бежевый

47
Распродажа
Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр серыйНастоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от99040
1 650 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр серый

35
Чехол Е06 на стул Eames, синийНастоящее фото товара Чехол Е06 на стул Eames, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 285

Чехол Е06 на стул Eames, синий

31

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подвесной светильник Dunas №3, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена

Подвесной светильник Dunas №3

42
В наличии 12 шт.
Распродажа
Журнальный стол 50*50 Альба золото стекло черноеНастоящее фото товара Журнальный стол 50*50 Альба золото стекло черное, произведённого компанией ChiedoCover
от16 19060
39 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол 50*50 Альба золото стекло черное

35
В наличии 37 шт.
Распродажа
Консоль Таун 115*30 сереброНастоящее фото товара Консоль Таун 115*30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от13 39065
37 490 ₽Оптовая цена

Консоль Таун 115*30 серебро

36
В наличии 35 шт.
Пуф Drim, синийНастоящее фото товара Пуф Drim, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Пуф Drim, синий

49
В наличии 43 шт.
Настоящее фото товара Кресло Kron M, экокожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Кресло Kron M, экокожа коричневая

46
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Стул Chilli бежевый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Стул Chilli бежевый велюр/ черный каркас

80
В наличии 2 шт.
Стул полубарный Turin чёрный с золотыми ножкамиНастоящее фото товара Стул полубарный Turin чёрный с золотыми ножками, произведённого компанией ChiedoCover
27 290
Оптовая цена

Стул полубарный Turin чёрный с золотыми ножками

31
В наличии 11 шт.
Стул Копенгаген пыльно-розовый бархат ножки под темное деревоНастоящее фото товара Стул Копенгаген пыльно-розовый бархат ножки под темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул Копенгаген пыльно-розовый бархат ножки под темное дерево

85
В наличии 30 шт.
Распродажа
Барный стул Satearant черный полимер / темный муссНастоящее фото товара Барный стул Satearant черный полимер / темный мусс, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69027
4 990 ₽Оптовая цена

Барный стул Satearant черный полимер / темный мусс

50
В наличии 30 шт.
Распродажа
Пуф Грейс с ящиком, велюр синийНастоящее фото товара Пуф Грейс с ящиком, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 4908
6 990 ₽Оптовая цена

Пуф Грейс с ящиком, велюр синий

10
В наличии 22 шт.

Другие товары из раздела чехлы для стульев

Чехол 37Настоящее фото товара Чехол 37, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол 37

44
Чехол 05Настоящее фото товара Чехол 05, произведённого компанией ChiedoCover
от850

Чехол 05

38
Распродажа
Чехол 42, габардин бежевыйНастоящее фото товара Чехол 42, габардин бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от69023
890 ₽

Чехол 42, габардин бежевый

47
В наличии 17 шт.
Чехол S-74Настоящее фото товара Чехол S-74, произведённого компанией ChiedoCover
от850

Чехол S-74

38
Настоящее фото товара Спинка чехла с бантом, золотая, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Спинка чехла с бантом, золотая

43
Чехол на стул 02Настоящее фото товара Чехол на стул 02, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол на стул 02

41
Чехол 33Настоящее фото товара Чехол 33, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Чехол 33

41
Чехол на стул Frankfurt, елка, пыльная розаНастоящее фото товара Чехол на стул Frankfurt, елка, пыльная роза, произведённого компанией ChiedoCover
от1 163

Чехол на стул Frankfurt, елка, пыльная роза

45
Чехол на стул со спинкой CHILLY, бежевыйНастоящее фото товара Чехол на стул со спинкой CHILLY, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Чехол на стул со спинкой CHILLY, бежевый

38
New
Чехол на стул 08 NEW спандексНастоящее фото товара Чехол на стул 08 NEW спандекс, произведённого компанией ChiedoCover
от450

Чехол на стул 08 NEW спандекс

13

Товар в корзине

Чехол на стул 08
Чехол на стул 08
от 550
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подвесной светильник Dunas №3, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена

Подвесной светильник Dunas №3

42
В наличии 12 шт.
Распродажа
Журнальный стол 50*50 Альба золото стекло черноеНастоящее фото товара Журнальный стол 50*50 Альба золото стекло черное, произведённого компанией ChiedoCover
от16 19060
39 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол 50*50 Альба золото стекло черное

35
В наличии 37 шт.
Распродажа
Консоль Таун 115*30 сереброНастоящее фото товара Консоль Таун 115*30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от13 39065
37 490 ₽Оптовая цена

Консоль Таун 115*30 серебро

36
В наличии 35 шт.
Пуф Drim, синийНастоящее фото товара Пуф Drim, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Пуф Drim, синий

49
В наличии 43 шт.