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Стол Удупи боковой на роликах, коричневый - фото 1

Стол Удупи боковой на роликах, коричневый

Артикул: CH-049-637
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кофейный столик Удупи . Прочный стальной каркас, окрашенный порошковым методом. Нить сфера. Экоротанг высшего качества. Изделие не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Температура эксплуатации от -16 до + 50. Легко моется. Не требует особого ухода. Столешница - каленое стекло 6 мм.

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота650 мм
  • Вес6.7 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Материал столешницыстекло
  • Цветкоричневый

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