Характеристики товара
Описание
Кофейный столик Удупи . Прочный стальной каркас, окрашенный порошковым методом. Нить сфера. Экоротанг высшего качества. Изделие не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Температура эксплуатации от -16 до + 50. Легко моется. Не требует особого ухода. Столешница - каленое стекло 6 мм.
Основные характеристики
- Длина700 мм
- Ширина700 мм
- Высота650 мм
- Вес6.7 кг
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасасталь
- Материал столешницыстекло
- Цветкоричневый