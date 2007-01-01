Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Flash Ткань Бургунди, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Flash Ткань Бургунди
8 оценок
6 750
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Flash Ткань Бургунди - фото 1Стул барный Flash Ткань Бургунди - фото 2Стул барный Flash Ткань Бургунди - фото 3Стул барный Flash Ткань Бургунди - фото 4Стул барный Flash Ткань Бургунди - фото 5

Стул барный Flash Ткань Бургунди

Артикул: CH-052-442
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота920/1130 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Flash Ткань Серый
Фотография товара Стул барный Flash Ткань Серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул барный Flash Ткань Бирюзовый
Фотография товара Стул барный Flash Ткань Бирюзовый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота920/1130 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья570 мм
  • Высота до сиденья600 мм
  • Вес8 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбордовый
  • Обивкаткань
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки440 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Вес упаковки9 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул с подлокотниками Вайд, каркас белый, велюр темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Вайд, каркас белый, велюр темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Вайд, каркас белый, велюр темно-зеленый

15
В наличии 4 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Роквелл вышивка рыбки, велюр TEDDY 833, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роквелл вышивка рыбки, велюр TEDDY 833, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от13 59011
15 190 ₽

Стул Роквелл вышивка рыбки, велюр TEDDY 833, ножки бук

6
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Олис, велюр ньютон роуз, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Олис, велюр ньютон роуз, металл, произведённого компанией ChiedoCover
3 9905
4 190 ₽

Стул Олис, велюр ньютон роуз, металл

9
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, горький шоколад, велюр, каркас металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 490

Стул мягкий поворотный, горький шоколад, велюр, каркас металл, черный

8
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас белый, кожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас белый, кожа черная

8
Настоящее фото товара Стул Лило, велюр Нео 16, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул Лило, велюр Нео 16

12
Фотография товара Стул К5, дуб коньяк, букле вайт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К5, дуб коньяк, букле вайт, произведённого компанией ChiedoCover
14 490

Стул К5, дуб коньяк, букле вайт

6
  • бежевый, серый
  • черный, темно-коричневый
  • коричневый, белый
Фотография товара Стул Пиннате, пятилучие, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиннате, пятилучие, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Пиннате, пятилучие, черный

10
Фотография товара Стул Изо, черный, кожзам от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо, черный, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стул Изо, черный, кожзам

14
В наличии 150 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Сафир, велюр Коннект 36, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, велюр Коннект 36, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49041
9 290 ₽

Стул Сафир, велюр Коннект 36, ножки бук, морилка старинный орех

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Lotus S4 Ткань Черный/Красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lotus S4 Ткань Черный/Красный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 850
Оптовая цена

Кресло Lotus S4 Ткань Черный/Красный

13
В наличии 24 шт.
Фотография товара Кресло College BX-3760 Black/Green от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3760 Black/Green, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Кресло College BX-3760 Black/Green

7
  • синий, черный
  • зеленый, черный
  • красный, черный
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Фенди, рогожка Меланж 612, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Фенди, рогожка Меланж 612, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от7 5908
8 190 ₽

Полукресло Фенди, рогожка Меланж 612, венге

43
Фотография товара Стул Пичч чёрный / бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пичч чёрный / бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена

Стул Пичч чёрный / бежевый

10
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Кресло Меш, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
39 590

Кресло Меш, бежевый

15
В наличии 6 шт.В пути 3145 шт.
Хит
Фотография товара Кресло-кровать Алькор с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-кровать Алькор с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена

Кресло-кровать Алькор с подлокотниками

39
Настоящее фото товара Кресло офисное AL771, ткань, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Кресло офисное AL771, ткань, сетка

13
В наличии 24 шт.
Фотография товара Кресло Roshe, серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Roshe, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от29 390
Оптовая цена

Кресло Roshe, серый велюр

14
Фотография товара Кресло Ева, синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ева, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Ева, синее

45
Фотография товара Кресло Моши, оранжевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Моши, оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
от66 190
Оптовая цена

Кресло Моши, оранжевое

8

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Кресло Декстер травяной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Декстер травяной, произведённого компанией ChiedoCover
от10 19061
25 990 ₽Оптовая цена

Кресло Декстер травяной

26
  • оранжевый
  • зеленый
  • бежевый, черный
В наличии 20 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Топас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Топас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5906
5 890 ₽

Стул Топас

68
Настоящее фото товара Стул Элис Бар скуар, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Элис Бар скуар

11
В наличии 21 шт.
Фотография товара Стул мягкий, темно-серый, велюр, каркас металл белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, темно-серый, велюр, каркас металл белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул мягкий, темно-серый, велюр, каркас металл белый

15
Фотография товара Стул обеденный Ава, белый крем, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Ава, белый крем, золото, произведённого компанией ChiedoCover
23 290

Стул обеденный Ава, белый крем, золото

7
В наличии 48 шт.
Фотография товара Стул Росс, изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Росс, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул Росс, изумрудный

12
Фотография товара Стул Мист, пудровый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мист, пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул Мист, пудровый

10
Фотография товара Стул Бриф Оригинал Н, велюр, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бриф Оригинал Н, велюр, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Бриф Оригинал Н, велюр, зеленый

9
В наличии 316 шт.
Настоящее фото товара Стул Изо, металл, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Стул Изо, металл, бордовый

15
В наличии 26 шт.
Новинка
Фотография товара Стул Денер черный/ткань белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Денер черный/ткань белый, произведённого компанией ChiedoCover
27 790

Стул Денер черный/ткань белый

6
  • бежевый, черный
  • коричневый, черный
  • белый, черный
  • серый, черный

Товар в корзине

Стул барный Flash Ткань Бургунди
Стул барный Flash Ткань Бургунди
6 750
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Lotus S4 Ткань Черный/Красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lotus S4 Ткань Черный/Красный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 850
Оптовая цена

Кресло Lotus S4 Ткань Черный/Красный

13
В наличии 24 шт.
Фотография товара Кресло College BX-3760 Black/Green от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3760 Black/Green, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Кресло College BX-3760 Black/Green

7
  • синий, черный
  • зеленый, черный
  • красный, черный
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Фенди, рогожка Меланж 612, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Фенди, рогожка Меланж 612, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от7 5908
8 190 ₽

Полукресло Фенди, рогожка Меланж 612, венге

43
Фотография товара Стул Пичч чёрный / бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пичч чёрный / бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена

Стул Пичч чёрный / бежевый

10
В наличии 6 шт.

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности