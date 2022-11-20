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Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт»

Артикул: CH-050-957
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

  • Габариты стеллажа (ДхШхВ) см - 115х103х144
  • Поворотные колесные резиновые опоры диаметром 125 мм обеспечивают мягкий ходидаже по мягкому покрытию и снабжены тормозами.
  • Система хранения и транспортировки «Твист Лайт» занимает всего 0,7 кв. метра
  • Вмещает и перевозит одновременно 10 столов «Твист-2» и/или «Твист-2 цветная серия», что достаточно для оборудования помещения площадью 30 кв. метров.
  • Компактность стеллажа позволяет использовать стандартный лифт для доставки в помещение.
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Основные характеристики

  • Длина1150 мм
  • Ширина1030 мм
  • Высота1440 мм
  • Вес21 кг
  • Страна изготовленияРоссия

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