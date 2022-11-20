Характеристики товара
Описание
- Габариты стеллажа (ДхШхВ) см - 115х103х144
- Поворотные колесные резиновые опоры диаметром 125 мм обеспечивают мягкий ходидаже по мягкому покрытию и снабжены тормозами.
- Система хранения и транспортировки «Твист Лайт» занимает всего 0,7 кв. метра
- Вмещает и перевозит одновременно 10 столов «Твист-2» и/или «Твист-2 цветная серия», что достаточно для оборудования помещения площадью 30 кв. метров.
- Компактность стеллажа позволяет использовать стандартный лифт для доставки в помещение.
Основные характеристики
- Длина1150 мм
- Ширина1030 мм
- Высота1440 мм
- Вес21 кг
- Страна изготовленияРоссия