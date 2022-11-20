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Барный стул Амаури темно-серый / черный матовый

Артикул: CH-035-866
38 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота640 мм
  • Ширина сиденья340 мм
  • Глубина сиденья350 мм
  • Вес4.4 кг
  • Объем0.08 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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