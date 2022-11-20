Товар в корзине. Перейти
Барный стул Лофт кожзам d1 / черный матовый - фото 1Барный стул Лофт кожзам d1 / черный матовый - фото 2Барный стул Лофт кожзам d1 / черный матовый - фото 3Барный стул Лофт кожзам d1 / черный матовый - фото 4Барный стул Лофт кожзам d1 / черный матовый - фото 5Барный стул Лофт кожзам d1 / черный матовый - фото 6

Барный стул Лофт кожзам d1 / черный матовый

Артикул: CH-035-765
50 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул Tarli бежевый
Барный стул Tarli бежевый
Следующий Барный стул Лофт рогожка графит / черный матовый
Барный стул Tarli бежевый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота650 мм
  • Ширина сиденья350 мм
  • Вес6.5 кг
  • Объем0.088 л
  • Материал ножекОкрашенный металл
  • Количество мест1
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Стул барный Саймон, велюр морскойНастоящее фото товара Стул барный Саймон, велюр морской, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99017
14 290 ₽Оптовая цена
54

Стул барный Саймон, велюр морской

Распродажа
Стул барный Саймон, велюр пыльно-голубойНастоящее фото товара Стул барный Саймон, велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99017
14 290 ₽Оптовая цена
61

Стул барный Саймон, велюр пыльно-голубой

Распродажа
Стул барный Саймон, велюр серыйНастоящее фото товара Стул барный Саймон, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99017
14 290 ₽Оптовая цена
92

Стул барный Саймон, велюр серый

Распродажа
Стул барный Саймон, велюр темно-зеленыйНастоящее фото товара Стул барный Саймон, велюр темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99031
14 290 ₽Оптовая цена
54

Стул барный Саймон, велюр темно-зеленый

В наличии 15 шт.
Распродажа
Стул барный Саймон, велюр темно-синийНастоящее фото товара Стул барный Саймон, велюр темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99017
14 290 ₽Оптовая цена
76

Стул барный Саймон, велюр темно-синий

Распродажа
Стул барный Саймон, велюр травянойНастоящее фото товара Стул барный Саймон, велюр травяной, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99017
14 290 ₽Оптовая цена
90

Стул барный Саймон, велюр травяной

Распродажа
Стул барный Саймон, велюр черныйНастоящее фото товара Стул барный Саймон, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99017
14 290 ₽Оптовая цена
78

Стул барный Саймон, велюр черный

Стул барный Тейлор, велюр жёлтыйНастоящее фото товара Стул барный Тейлор, велюр жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
99

Стул барный Тейлор, велюр жёлтый

Стул барный Тейлор, велюр зеленыйНастоящее фото товара Стул барный Тейлор, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
95

Стул барный Тейлор, велюр зеленый

Стул барный Тейлор, велюр пыльно-голубойНастоящее фото товара Стул барный Тейлор, велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
64

Стул барный Тейлор, велюр пыльно-голубой

С этим товаром покупают

Распродажа
Патрик 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Патрик 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49033
3 690 ₽
57

Патрик 20мм с подлокотниками

Стол ЛИРА-1, 1200x800Настоящее фото товара Стол ЛИРА-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
30 190
Оптовая цена
129

Стол ЛИРА-1, 1200x800

Стул Marcus, бархат светло-серыйНастоящее фото товара Стул Marcus, бархат светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 900
Оптовая цена
42

Стул Marcus, бархат светло-серый

Барный стул САРАГОСА, велюр серыйНастоящее фото товара Барный стул САРАГОСА, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
43

Барный стул САРАГОСА, велюр серый

Другие товары из раздела барные стулья

Распродажа
Стул барный Малави черныйНастоящее фото товара Стул барный Малави черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49026
9 990 ₽Оптовая цена
45

Стул барный Малави черный

В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Тиесто бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
87

Стул барный Тиесто бежевый

В наличии 11 шт.
Стул барный Крюгер, без подлокотников, фиолетовыйНастоящее фото товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
66

Стул барный Крюгер, без подлокотников, фиолетовый

Барный стул Camp красная кожаНастоящее фото товара Барный стул Camp красная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
123

Барный стул Camp красная кожа

В наличии 24 шт.
Барный стул Ноксвилл, черная кожа, хромНастоящее фото товара Барный стул Ноксвилл, черная кожа, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
30

Барный стул Ноксвилл, черная кожа, хром

Барный стул Лагер, светло-зеленая кожаНастоящее фото товара Барный стул Лагер, светло-зеленая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
71

Барный стул Лагер, светло-зеленая кожа

В наличии 15 шт.
Барный стул Круз , красный глянецНастоящее фото товара Барный стул Круз , красный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
44

Барный стул Круз , красный глянец

В наличии 39 шт.
Барный стул Форт, белая кожаНастоящее фото товара Барный стул Форт, белая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
62

Барный стул Форт, белая кожа

В наличии 40 шт.
Распродажа
Барный стул Laguna cream fabricНастоящее фото товара Барный стул Laguna cream fabric, произведённого компанией ChiedoCover
от9 39025
12 450 ₽Оптовая цена
41

Барный стул Laguna cream fabric

В наличии 5 шт.
New
Полубарный стул Tolix, цвет каркаса по RALНастоящее фото товара Полубарный стул Tolix, цвет каркаса по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
5

Полубарный стул Tolix, цвет каркаса по RAL

В наличии 40 шт.

Товар в корзине

Барный стул Лофт кожзам d1 / черный матовый
Барный стул Лофт кожзам d1 / черный матовый
от 4 090
4 886 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Патрик 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Патрик 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49033
3 690 ₽
57

Патрик 20мм с подлокотниками

Стол ЛИРА-1, 1200x800Настоящее фото товара Стол ЛИРА-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
30 190
Оптовая цена
129

Стол ЛИРА-1, 1200x800

Стул Marcus, бархат светло-серыйНастоящее фото товара Стул Marcus, бархат светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 900
Оптовая цена
42

Стул Marcus, бархат светло-серый

Барный стул САРАГОСА, велюр серыйНастоящее фото товара Барный стул САРАГОСА, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
43

Барный стул САРАГОСА, велюр серый