Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина570 мм
- Высота950/1170 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья630/850 мм
- Вес23.54 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный, серебряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки540 мм
- Высота упаковки640 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Вес упаковки13.7 кг
- Объём упаковки0.21 м3
- Изделия стопируютсяНет