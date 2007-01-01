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Настоящее фото товара Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, черный
7 оценок
17 990
Товар в корзине. Перейти
Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, черный - фото 1Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, черный - фото 2Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, черный - фото 3Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, черный - фото 4Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, черный - фото 5Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, черный - фото 6Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, черный - фото 7Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, черный - фото 8Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, черный - фото 9

Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, черный

Артикул: CH-052-685
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота1080 мм
  • Вес7.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Выполнен из высококачественного пластика;
металлический каркас не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
может быть разобран.
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота1080 мм
  • Вес7.5 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияТурция
  • ФормаКвадратная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки410 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Вес упаковки46 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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