Характеристики товара
Описание
Материал — спандекс
Плотность — 200 г/м²
Цвет чехла может быть любым
+15% к цене при пошиве
по размерам заказчика
Основные характеристики
- Материалспандекс, стрейч
- Цветзеленый
Материал — спандекс
Плотность — 200 г/м²
Цвет чехла может быть любым
+15% к цене при пошиве
по размерам заказчика
Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Бант 12, бархат
Одеяло Верблюжья шерсть люкс облегченное
Одеяло Бамбук эко
Одеяло Синтепон
Одеяло Синтепух
Одеяло бамбук классическое цветное
Стул складной банкетный Lite, черный
Фартук официанта 10
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Bridell Kilim