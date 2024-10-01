Характеристики товара
Описание
Современная модель барного стула Vault в обивке из экокожи дополнит любой интерьер дома.
Обивка из экокожи практичный вариант для мебели. Материал устойчив к влаге, к перепадам температуры, поверхность можно легко и быстро очистить от загрязнений. Приятная фактура и гипоаллергенность обивки позволяют разместить барный стул в кафе и ресторанах или в других общественных заведениях.
Комфортная посадка обеспечивается за счет широкого сиденья и плавной спинки. Декоративная стяжка в виде плавных ромбов подчеркивает стильный дизайн стула и добавляет мягкость сиденью. Прочный металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг. Четыре металлических ножки оснащены подножкой для удобного положения ног.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина520 мм
- Высота920 мм
- Ширина сиденья485 мм
- Глубина сиденья280 мм
- Высота до сиденья670 мм
- Вес6.25 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки690 мм
- Высота упаковки450 мм
- Глубина упаковки530 мм
- Объём упаковки0.16 м3
- Вес упаковки14 кг