Характеристики товара
Описание
Барный стул выполнен из стеклопластика (полипропилен, усиленный стекловолокном), который является нетоксичным, антистатическим, устойчивым к УФ-излучениям и 100% перерабатываемым материалом.
Матовая отделка с перфорированным сетчатым рисунком.
Нескользящие накладки на ножках.
Поставляется в разобранном виде.
Возможность штабелирования.
Продукт протестирован в соответствии с CATAS.
Количество в упаковке: 4 шт.
Объем упаковки: 0.405 м3
Размер упаковки: 665х525х1160 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина525 мм
- Высота1015 мм
- Высота до сиденья760 мм
- Вес4,4 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки665 мм
- Высота упаковки525 мм
- Глубина упаковки1160 мм
- Объём упаковки0.40 м3
- Изделия стопируютсяНет