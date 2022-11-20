Товар в корзине. Перейти
Стул пластиковый барный Net Stool, тортора - фото 1Стул пластиковый барный Net Stool, тортора - фото 2Стул пластиковый барный Net Stool, тортора - фото 3Стул пластиковый барный Net Stool, тортора - фото 4Стул пластиковый барный Net Stool, тортора - фото 5

Стул пластиковый барный Net Stool, тортора

Артикул: CH-052-571
14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Изо СТ
Стул Изо СТ
Следующий Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Стул Изо СТ

Характеристики товара

Описание

Барный стул выполнен из стеклопластика (полипропилен, усиленный стекловолокном), который является нетоксичным, антистатическим, устойчивым к УФ-излучениям и 100% перерабатываемым материалом.
Матовая отделка с перфорированным сетчатым рисунком.
Нескользящие накладки на ножках.
Поставляется в разобранном виде.
Возможность штабелирования.
Продукт протестирован в соответствии с CATAS.

Количество в упаковке: 4 шт.

Объем упаковки: 0.405 м3

Размер упаковки: 665х525х1160 мм

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина525 мм
  • Высота1015 мм
  • Высота до сиденья760 мм
  • Вес4,4 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияИталия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Барный стул Баткен светлый регулируемыйНастоящее фото товара Барный стул Баткен светлый регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
Оптовая цена

Барный стул Баткен светлый регулируемый

34
Стул барный Орион белыйНастоящее фото товара Стул барный Орион белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Стул барный Орион белый

44
В наличии 11 шт.
Стул барный Ува S, серый/ бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Ува S, серый/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 290
Оптовая цена

Стул барный Ува S, серый/ бежевый

58
Стул барный КРЮГЕР, белыйНастоящее фото товара Стул барный КРЮГЕР, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Стул барный КРЮГЕР, белый

30
В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Стул полубарный Бангор, белый/ дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Стул полубарный Бангор, белый/ дерево

35
Стул SMILE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ)Настоящее фото товара Стул SMILE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Стул SMILE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ)

125
Барный стул с подлокотниками РольфНастоящее фото товара Барный стул с подлокотниками Рольф, произведённого компанией ChiedoCover
от37 890
Оптовая цена

Барный стул с подлокотниками Рольф

58
Cтул Eames DSW Барный ГолубойНастоящее фото товара Cтул Eames DSW Барный Голубой, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Cтул Eames DSW Барный Голубой

38
Барный стул Круз , вишневый глянецНастоящее фото товара Барный стул Круз , вишневый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Барный стул Круз , вишневый глянец

30
Стул барный Braun, коричневыйНастоящее фото товара Стул барный Braun, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 890
Оптовая цена

Стул барный Braun, коричневый

42

С этим товаром покупают

Стул Кроссбэк с подлокотниками белыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

49
Распродажа
Стул Кроссбэк, старинный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 1908
5 590 ₽

Стул Кроссбэк, старинный орех

35
В наличии 14 шт.
Распродажа
Стул Кроссбэк с желтой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с желтой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5907
5 990 ₽

Стул Кроссбэк с желтой подушкой

48
Кресло пластиковое Cross XL, темно-серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый

47
Распродажа
Стул Кросс Кантри, венге, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39013
7 290 ₽

Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой

33
Распродажа
Стул Кросс-кантри c подушкойНастоящее фото товара Стул Кросс-кантри c подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39013
7 290 ₽

Стул Кросс-кантри c подушкой

43
Стул Кроссбэк с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Стул Кроссбэк с подлокотниками

49

Другие товары из раздела барные стулья

Настоящее фото товара Барный стул BST-788 FAN, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена

Барный стул BST-788 FAN

35
Распродажа
Стул барный Меган велюр пыльно-синийНастоящее фото товара Стул барный Меган велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99016
12 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Меган велюр пыльно-синий

93
Распродажа
Стул барный Флекс велюр черныйНастоящее фото товара Стул барный Флекс велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99016
12 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Флекс велюр черный

89
В наличии 2 шт.
Барный табурет Кавагучи, серый велюрНастоящее фото товара Барный табурет Кавагучи, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Барный табурет Кавагучи, серый велюр

62
В наличии 30 шт.
Барный стул Фолкрик, черный велюрНастоящее фото товара Барный стул Фолкрик, черный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Барный стул Фолкрик, черный велюр

60
Распродажа
Настоящее фото товара Барный стул BERLIN, темно-серый велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 99024
13 090 ₽Оптовая цена

Барный стул BERLIN, темно-серый велюр, черный

60
В наличии 50 шт.
Барный стул СИЕНА, хром сталь, рогожка фиолетовыйНастоящее фото товара Барный стул СИЕНА, хром сталь, рогожка фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Барный стул СИЕНА, хром сталь, рогожка фиолетовый

60
Барный стул Эссель, светло-зеленая кожаНастоящее фото товара Барный стул Эссель, светло-зеленая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Барный стул Эссель, светло-зеленая кожа

72
Барный стул Хофман, графит, черный каркасНастоящее фото товара Барный стул Хофман, графит, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 850
Оптовая цена

Барный стул Хофман, графит, черный каркас

66
Стул Лофт-17Настоящее фото товара Стул Лофт-17, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790

Стул Лофт-17

46

Товар в корзине

Стул пластиковый барный Net Stool, тортора
Стул пластиковый барный Net Stool, тортора
от 9 690
В корзине

С этим товаром покупают

Стул Кроссбэк с подлокотниками белыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

49
Распродажа
Стул Кроссбэк, старинный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 1908
5 590 ₽

Стул Кроссбэк, старинный орех

35
В наличии 14 шт.
Распродажа
Стул Кроссбэк с желтой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с желтой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5907
5 990 ₽

Стул Кроссбэк с желтой подушкой

48
Кресло пластиковое Cross XL, темно-серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый

47