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Настоящее фото товара Стул Консек барный, мягкий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Консек барный, мягкий, черный
47 оценок
4 990
Товар в корзине. Перейти
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Стул Консек барный, мягкий, черный

Артикул: CH-002-167
47 оценок
Основные характеристики
  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота740 мм
  • Высота до сиденья740 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Барный стул Консек: элегантная практичность для бизнеса

Современный, функциональный и стильный — барный стул Консек создан для заведений, где важны комфорт гостей и лаконичная эстетика. Его минималистичный дизайн сочетает практичность и современный стиль, делая его идеальным решением для баров, ресторанов и кафе премиум-класса.

Ключевые преимущества:
✔ Комфорт премиум-класса — мягкое сиденье с квадратной прострочкой из износостойкого материала обеспечивает удобство даже при длительном использовании
✔ Прочность и устойчивость — каркас из металла с матовым покрытием и расширенным основанием гарантирует надежность при интенсивной эксплуатации
✔ Современная эстетика — сочетание глубокого черного и темно-серого создает стильный акцент в интерьере

Барный стул Консек — это идеальное сочетание стиля и функциональности для заведений, где каждая деталь создает атмосферу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота740 мм
  • Высота до сиденья740 мм
  • Вес5,8 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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Варианты каркаса - Покрытие

Стул Консек барный, мягкий, черный - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стул Консек барный, мягкий, черный - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Консек барный, мягкий, черный - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Консек барный, мягкий, черный - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Консек барный, мягкий, черный - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стул Консек барный, мягкий, черный - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Консек барный, мягкий, черный - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Консек барный, мягкий, черный - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Консек барный, мягкий, черный - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Консек барный, мягкий, черный - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Консек барный, мягкий, черный - каркас в цвете ПиранПиран
Стул Консек барный, мягкий, черный - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул Консек барный, мягкий, черный - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стул Консек барный, мягкий, черный - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул Консек барный, мягкий, черный - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул Консек барный, мягкий, черный - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стул Консек барный, мягкий, черный - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

Варианты деревянных поверхностей - Покрытие: Сосна

Стул Консек барный, мягкий, черный - в цвете Эмаль Золото 1036 Эмаль Золото 1036
Стул Консек барный, мягкий, черный - в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Консек барный, мягкий, черный - в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Консек барный, мягкий, черный - в цвете Эмаль Шоколадный 8017 Эмаль Шоколадный 8017
Стул Консек барный, мягкий, черный - в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Консек барный, мягкий, черный - в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Консек барный, мягкий, черный - в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Консек барный, мягкий, черный - в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Консек барный, мягкий, черный - в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Консек барный, мягкий, черный - в цвете Эмаль Белый 9003 Эмаль Белый 9003
Стул Консек барный, мягкий, черный - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стул Консек барный, мягкий, черный - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стул Консек барный, мягкий, черный - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стул Консек барный, мягкий, черный - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стул Консек барный, мягкий, черный - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стул Консек барный, мягкий, черный - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стул Консек барный, мягкий, черный - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стул Консек барный, мягкий, черный - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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