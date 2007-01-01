Характеристики товара
Описание
Барный стул Консек: элегантная практичность для бизнеса
Современный, функциональный и стильный — барный стул Консек создан для заведений, где важны комфорт гостей и лаконичная эстетика. Его минималистичный дизайн сочетает практичность и современный стиль, делая его идеальным решением для баров, ресторанов и кафе премиум-класса.
Ключевые преимущества:
✔ Комфорт премиум-класса — мягкое сиденье с квадратной прострочкой из износостойкого материала обеспечивает удобство даже при длительном использовании
✔ Прочность и устойчивость — каркас из металла с матовым покрытием и расширенным основанием гарантирует надежность при интенсивной эксплуатации
✔ Современная эстетика — сочетание глубокого черного и темно-серого создает стильный акцент в интерьере
Барный стул Консек — это идеальное сочетание стиля и функциональности для заведений, где каждая деталь создает атмосферу.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина380 мм
- Глубина380 мм
- Высота740 мм
- Высота до сиденья740 мм
- Вес5,8 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет