Товар в корзине. Перейти
Барный стул Mint, серый велюр, ножки металл - фото 1Барный стул Mint, серый велюр, ножки металл - фото 2Барный стул Mint, серый велюр, ножки металл - фото 3Барный стул Mint, серый велюр, ножки металл - фото 4Барный стул Mint, серый велюр, ножки металл - фото 5Барный стул Mint, серый велюр, ножки металл - фото 6Барный стул Mint, серый велюр, ножки металл - фото 7Барный стул Mint, серый велюр, ножки металл - фото 8Барный стул Mint, серый велюр, ножки металл - фото 9Барный стул Mint, серый велюр, ножки металл - фото 10

Барный стул Mint, серый велюр, ножки металл

Артикул: CH-035-755
42 оценки
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул Laguna cream fabric
Барный стул Laguna cream fabric
Следующий Барный стул Tarli бежевый
Барный стул Laguna cream fabric

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота1070 мм
  • Ширина сиденья340 мм
  • Глубина сиденья360 мм
  • Вес7.875 кг
  • Объем0.083 л
  • Материал ножекОкрашенный металл
  • Количество мест2
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Фото с производства

Фотография товара Барный стул Mint от компании ChiedoCover.
Смотреть все

Похожие товары

Барный Стул ВОЛНА, бежевыйНастоящее фото товара Барный Стул ВОЛНА, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
142

Барный Стул ВОЛНА, бежевый

В наличии 31 шт.
Барный Стул АЛМАЗ, бежевыйНастоящее фото товара Барный Стул АЛМАЗ, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
118

Барный Стул АЛМАЗ, бежевый

В наличии 31 шт.
Барный Стул ДИСКО, красныйНастоящее фото товара Барный Стул ДИСКО, красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
54

Барный Стул ДИСКО, красный

В наличии 11 шт.
Барный Стул ДИСКО, черныйНастоящее фото товара Барный Стул ДИСКО, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
64

Барный Стул ДИСКО, черный

В наличии 31 шт.
Стул барный Ува L, орех/ синийНастоящее фото товара Стул барный Ува L, орех/ синий, произведённого компанией ChiedoCover
от20 290
Оптовая цена
78

Стул барный Ува L, орех/ синий

Стул барный Ува L, серый/ шоколадНастоящее фото товара Стул барный Ува L, серый/ шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
61

Стул барный Ува L, серый/ шоколад

Стул барный КАСЛ, бежевыйНастоящее фото товара Стул барный КАСЛ, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена
52

Стул барный КАСЛ, бежевый

В наличии 31 шт.
Стул полубарный КРЕЙГ, черныйНастоящее фото товара Стул полубарный КРЕЙГ, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
47

Стул полубарный КРЕЙГ, черный

В наличии 31 шт.
Стул барный КРЮГЕР, белыйНастоящее фото товара Стул барный КРЮГЕР, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена
30

Стул барный КРЮГЕР, белый

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Стул барный ОРБИТА, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена
39

Стул барный ОРБИТА, бежевый

В наличии 31 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный, произведённого компанией ChiedoCover
от194 890
Оптовая цена
47

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный

Стол FuturaНастоящее фото товара Стол Futura, произведённого компанией ChiedoCover
от23 790
Оптовая цена
33

Стол Futura

Настоящее фото товара Кресло Fyna серое, произведённого компанией ChiedoCover
от61 690
Оптовая цена
50

Кресло Fyna серое

Распродажа
Стул Кьявари Bride пластик золотойНастоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29045
7 790 ₽Оптовая цена
320

Стул Кьявари Bride пластик золотой

В наличии 75 шт.
Стул прозрачный Isy AntishockНастоящее фото товара Стул прозрачный Isy Antishock, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена
38

Стул прозрачный Isy Antishock

В наличии 2 шт.
Подвесной светильник V3034-2P Katrin 2*E14*40WНастоящее фото товара Подвесной светильник V3034-2P Katrin 2*E14*40W, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена
40

Подвесной светильник V3034-2P Katrin 2*E14*40W

Другие товары из раздела барные стулья

Стул барный Фокс 75 красныйНастоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена
46

Стул барный Фокс 75 красный

Настоящее фото товара Стул барный ДИЖОН сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена
69

Стул барный ДИЖОН сиреневый

Настоящее фото товара Стул барный Бервин, черное основание, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
85

Стул барный Бервин, черное основание

Барный стул Time Brown VintageНастоящее фото товара Барный стул Time Brown Vintage, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена
88

Барный стул Time Brown Vintage

Стул полубарный Chilli-QB Square серый/ черный каркасНастоящее фото товара Стул полубарный Chilli-QB Square серый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 250
Оптовая цена
52

Стул полубарный Chilli-QB Square серый/ черный каркас

Барный стул BAR, черныйНастоящее фото товара Барный стул BAR, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
48

Барный стул BAR, черный

В наличии 69 шт.
Распродажа
Кресло поворотное Paris, винный, велюрНастоящее фото товара Кресло поворотное Paris, винный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
16 7901
16 890 ₽Оптовая цена
65

Кресло поворотное Paris, винный, велюр

Барный стул РИГА, велюр темно-синийНастоящее фото товара Барный стул РИГА, велюр темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
149

Барный стул РИГА, велюр темно-синий

Cтул Eames DSW Барный ЧерныйНастоящее фото товара Cтул Eames DSW Барный Черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена
33

Cтул Eames DSW Барный Черный

Стул барный Martin темно-серый бархат HLR с прострочкой ножки черныеНастоящее фото товара Стул барный Martin темно-серый бархат HLR с прострочкой ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
62

Стул барный Martin темно-серый бархат HLR с прострочкой ножки черные

Товар в корзине

Барный стул Mint, серый велюр, ножки металл
Барный стул Mint, серый велюр, ножки металл
от 9 390
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный, произведённого компанией ChiedoCover
от194 890
Оптовая цена
47

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный

Стол FuturaНастоящее фото товара Стол Futura, произведённого компанией ChiedoCover
от23 790
Оптовая цена
33

Стол Futura

Настоящее фото товара Кресло Fyna серое, произведённого компанией ChiedoCover
от61 690
Оптовая цена
50

Кресло Fyna серое

Распродажа
Стул Кьявари Bride пластик золотойНастоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29045
7 790 ₽Оптовая цена
320

Стул Кьявари Bride пластик золотой

В наличии 75 шт.