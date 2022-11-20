Характеристики товара
Описание
Количество в упаковке: 2
Вес 17,7 кг
Объем 0,215 м3
Основные характеристики
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай
Количество в упаковке: 2
Вес 17,7 кг
Объем 0,215 м3
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