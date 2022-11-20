Фотография Часы напольные 01071 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Часы напольные 01071

4.1
Розничная ценаот 14 200 ₽
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Часы напольные 01071
Часы напольные 01071
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Часы напольные 01071

4.1
14200 ₽
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Часы напольные 01072
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Часы напольные 01075

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материалмедь
  • Высота600 мм
  • Ширина230 мм
  • Глубина230 мм
  • Вес3,5 кг

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