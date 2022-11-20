Фотография Часы настенные 01063 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Часы настенные 01063

4.8
Розничная ценаот 7 100 ₽
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Часы настенные 01063
Часы настенные 01063
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Часы настенные 01063

4.8
7100 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материалдерево
  • Высота410 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина40 мм
  • Вес3 кг

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