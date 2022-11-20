Фотография Часы настольные 01065 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Часы настольные 01065

4.7
Розничная ценаот 9 000 ₽
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Часы настольные 01065
Часы настольные 01065
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Часы настольные 01065

4.7
9000 ₽
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Часы настольные 01068
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина260 мм
  • Ширина260 мм
  • Вес2,3 кг
  • Высота500 мм

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