Фотография Часы настенные 01064 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Часы настенные 01064

4.8
Розничная ценаот 9 800 ₽
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Часы настенные 01064
Часы настенные 01064
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Часы настенные 01064

4.8
9800 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материалдерево
  • Высота500 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина70 мм
  • Вес7,9 кг

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