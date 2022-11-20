Фотография Часы настенные 01054 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Часы настенные 01054

4.7
Оптовая цена
от 12 000 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Часы настенные 01054
Часы настенные 01054
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Часы настенные 01054

4.7
12000 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина80 мм
  • Ширина350 мм
  • Вес6,2 кг
  • Высота740 мм

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