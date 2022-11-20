Фотография Часы напольные 01075 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Часы напольные 01075

4.6
Розничная ценаот 25 200 ₽
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Часы напольные 01075
Часы напольные 01075
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Часы напольные 01075

4.6
25200 ₽
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Часы напольные 01071
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материалдерево, металл
  • Высота1100 мм
  • Ширина250 мм
  • Глубина170 мм
  • Вес7.5 кг

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