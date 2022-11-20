Фотография Часы напольные 01074 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Часы напольные 01074

4.6
Розничная ценаот 23 490 ₽
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Часы напольные 01074
Часы напольные 01074
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Часы напольные 01074

4.6
23490 ₽
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Часы напольные 01075
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материалметалл
  • Высота800 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина300 мм
  • Вес9.1 кг

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