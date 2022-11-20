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Зеркало Найроби - фото 1

Зеркало Найроби

5 оценок
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Овальное зеркало Инвернесс

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1480 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина40 мм
  • Вес20,4 кг

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