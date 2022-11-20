Фотография Часы настенные 01055 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Часы настенные 01055

4.4
Оптовая цена
от 5 200 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Часы настенные 01055
Часы настенные 01055
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Часы настенные 01055

4.4
5200 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина110 мм
  • Ширина150 мм
  • Вес1 кг
  • Высота400 мм

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