Фотография Часы настольные 01069 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Часы настольные 01069

4.5
Розничная ценаот 3 200 ₽
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Часы настольные 01069
Часы настольные 01069
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Часы настольные 01069

4.5
3200 ₽
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Часы настольные 01070
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Часы настольные 01068

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина60 мм
  • Ширина150 мм
  • Вес0,2 кг
  • Высота210 мм

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