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Прямоугольное зеркало в серебристой раме - фото 1

Прямоугольное зеркало в серебристой раме

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота2000 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина70 мм
  • Вес34 кг

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