Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота2000 мм
- Ширина900 мм
- Глубина70 мм
- Вес34 кг
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Шевалье
Зеркало Шевалье 3
Зеркало Классика 1
Зеркало Лотос 1
Зеркало Лотос 3
Зеркало Шевалье 1/1
Зеркало Шевалье 1/3
Стеновые панели Керкрад
Вешалка напольная Офис 1-1 белый
Вешалка напольная Офис 1-1 медь
Вешалка напольная Офис 1-1 черный
Вешалка напольная Офис Грация золотой антик
Вешалка напольная Офис Грация черная
Подвесной светильник Cerezo №4