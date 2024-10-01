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Зеркало в раме Флоренс

Артикул: CH-048-788
36 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина440/600 мм
  • Глубина50 мм
  • Высота1040/1200 мм
  • МатериалМДФ, стекло
  • Цветчерный, серебряный

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