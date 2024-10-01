Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440/600 мм
- Глубина50 мм
- Высота1040/1200 мм
- МатериалМДФ, стекло
- Цветчерный, серебряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Прямоугольное зеркало в золотой рамке
Зеркало в раме Мэдиcон Pale Silver
Зеркало в раме Лоренцо Gold
Зеркало Герти
Зеркало Урсула
Зеркало Леннокс
Зеркало в раме Солерно
Зеркало в раме Дита
Зеркало Кантон
Зеркало Гийом silver
Часы напольные 01075
Часы настольные 01069
Часы лофт настольные «Двутавр»
Часы настольные 01062
Часы настенные 01063
Часы настольные 01059
Часы настольные 01060
Часы напольные 01073
Часы настольные 01068
Часы напольные 01071
Прямоугольное зеркало в серебристой раме
Зеркало Дорсет Soho Silver
Зеркало Пьемонт Antique silver
Зеркало в раме Ланкастер Antique Gold
Зеркало с бра Эван
Зеркало в раме Франческо neopolitan gold
Зеркало Велингтон, прямоугольное
Зеркало в раме Кьяра Sky Blue
Зеркало в раме Теодор
Зеркало, Wasser kraft, металлическая