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Напольное зерало "Поллок" nickel - фото 1

Напольное зерало "Поллок" nickel

Артикул: CH-048-849
45 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина35 мм
  • Высота1830 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветсеребряный

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