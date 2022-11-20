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          Фотография Часы напольные 01076 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          Новинка

          Часы напольные 01076

          4.8
          Оптовая цена
          от 21 200 ₽
          При покупке от 1 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Часы напольные 01076
          Часы напольные 01076
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          Часы напольные 01076

          4.8
          21200 ₽
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          Часы напольные 01073

          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Материалчугун, дерево
          • Высота950 мм
          • Ширина300 мм
          • Глубина280 мм
          • Вес12,1 кг

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