Фотография Часы настенные 01066 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Часы настенные 01066

4.4
Розничная ценаот 6 700 ₽
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Часы настенные 01066
Часы настенные 01066
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Часы настенные 01066

4.4
6700 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Часы настенные 01067
Часы настенные 01067
Следующий Часы настенные 01064
Часы настенные 01064

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалдерево
  • Высота320 мм
  • Ширина350 мм
  • Глубина60 мм
  • Вес2.6 кг

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стеновые панели Гамбург, произведённого компанией ChiedoCover
12 000 ₽
Оптовая цена
4.6
Стеновые панели Гамбург
Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Citilux Вегас, произведённого компанией ChiedoCover
2 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Подвесной светильник Светодиодный Citilux Вегас
Настоящее фото товара Вешалка Шавелье 2/1, произведённого компанией ChiedoCover
16 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Вешалка Шавелье 2/1
Настоящее фото товара Вешалка Шавелье 3, произведённого компанией ChiedoCover
19 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Вешалка Шавелье 3
Настоящее фото товара Вешалка Шавелье 3/2, произведённого компанией ChiedoCover
24 190 ₽
Оптовая цена
5
Вешалка Шавелье 3/2
Настоящее фото товара Вешалка Шавелье 4, произведённого компанией ChiedoCover
23 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Вешалка Шавелье 4
Настоящее фото товара Вешалка Шавелье 4/2, произведённого компанией ChiedoCover
27 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Вешалка Шавелье 4/2
Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №3, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.8
Встраиваемый светильник Gyps Classic №3
Настоящее фото товара Люстра Bellona 12, произведённого компанией ChiedoCover
44 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Люстра Bellona 12
Настоящее фото товара Накладной светильник Бриллайн, произведённого компанией ChiedoCover
17 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Накладной светильник Бриллайн

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Часы настенные 01063, произведённого компанией ChiedoCover
7 100 ₽
4.8
Часы настенные 01063
Настоящее фото товара Часы настенные 01058, произведённого компанией ChiedoCover
8 400 ₽
4.2
Часы настенные 01058
Настоящее фото товара Часы настенные 01057, произведённого компанией ChiedoCover
6 400 ₽
4.7
Часы настенные 01057
Настоящее фото товара Часы настенные 01056, произведённого компанией ChiedoCover
4 600 ₽
4.1
Часы настенные 01056
Настоящее фото товара Часы напольные 01072, произведённого компанией ChiedoCover
7 100 ₽
4.2
Часы напольные 01072
Настоящее фото товара Часы напольные 01071, произведённого компанией ChiedoCover
14 200 ₽
4.1
Часы напольные 01071
Настоящее фото товара Часы напольные 01075, произведённого компанией ChiedoCover
25 200 ₽
4.6
Часы напольные 01075
Настоящее фото товара Часы напольные 01074, произведённого компанией ChiedoCover
23 490 ₽
4.6
Часы напольные 01074
Настоящее фото товара Часы напольные 01076, произведённого компанией ChiedoCover
21 200 ₽
4.8
Часы напольные 01076
Настоящее фото товара Часы напольные 01073, произведённого компанией ChiedoCover
11 200 ₽
4.1
Часы напольные 01073