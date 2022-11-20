Фотография Часы настенные 01057 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Часы настенные 01057

4.7
Розничная ценаот 6 400 ₽
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Часы настенные 01057
Часы настенные 01057
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Часы настенные 01057

4.7
6400 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материалдерево
  • Высота340 мм
  • Ширина340 мм
  • Глубина70 мм
  • Вес3.8 кг

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