Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Глубина30 мм
- Высота1170 мм
- Материалдерево, стекло
- Цветсеребряный
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