Фотография Часы настенные 01056 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Часы настенные 01056

4.1
Розничная ценаот 4 600 ₽
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Часы настенные 01056
Часы настенные 01056
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Часы настенные 01056

4.1
4600 ₽
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Часы настенные 01057
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материалдерево
  • Высота150 мм
  • Ширина300 мм
  • Глубина100 мм
  • Вес2,5 кг

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