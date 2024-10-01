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Напольное зеркало Дилан Antique Gold - фото 1Напольное зеркало Дилан Antique Gold - фото 2

Напольное зеркало Дилан Antique Gold

Артикул: CH-048-675
40 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1360 мм
  • Глубина65 мм
  • Высота2000 мм
  • МатериалМДФ, дерево, зеркало, пенополиуретан
  • Цветзолотой

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