Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1360 мм
- Глубина65 мм
- Высота2000 мм
- МатериалМДФ, дерево, зеркало, пенополиуретан
- Цветзолотой
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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