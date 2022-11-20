Фотография Часы настенные 01067 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Часы настенные 01067

4.7
Розничная ценаот 8 200 ₽
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Часы настенные 01067
Часы настенные 01067
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Часы настенные 01067

4.7
8200 ₽
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Часы настольные 01059
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материалметалл, дерево
  • Высота400 мм
  • Ширина350 мм
  • Глубина80 мм
  • Вес3.6 кг

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