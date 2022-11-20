Фотография Часы настенные 01058 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Часы настенные 01058

4.2
Розничная ценаот 8 400 ₽
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Часы настенные 01058
Часы настенные 01058
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Часы настенные 01058

4.2
8400 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материалметалл
  • Высота380 мм
  • Ширина380 мм
  • Глубина130 мм
  • Вес1,5 кг

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