Характеристики товара
Основные характеристики
- Глубина60 мм
- Диаметр980 мм
- Диаметр зеркала370 мм
- Материалакрил, стекло
- Цветбелый
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