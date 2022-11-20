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Зеркало в раме Коул White - фото 1

Зеркало в раме Коул White

Артикул: CH-048-805
31 оценка
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина60 мм
  • Диаметр980 мм
  • Диаметр зеркала370 мм
  • Материалакрил, стекло
  • Цветбелый

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