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Зеркало Марсель Westminster Gold - фото 1Зеркало Марсель Westminster Gold - фото 2

Зеркало Марсель Westminster Gold

Артикул: CH-048-689
48 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина600/810 мм
  • Глубина60 мм
  • Высота800/1170 мм
  • МатериалМДФ, дерево, стекло, пенополиуретан
  • Цветзолотой

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