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Зеркало в раме Свирл Gold - фото 1Зеркало в раме Свирл Gold - фото 2

Зеркало в раме Свирл Gold

Артикул: CH-048-656
38 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина430/980 мм
  • Глубина30 мм
  • Высота430/980 мм
  • Материалдерево, стекло, пенополиуретан
  • Цветзолотой

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